Пермяков приглашают на ярмарку вакансий

13:19 | 12.03.2018

Ярмарка вакансий пройдет в Мотовилихинском отделе городской службы занятости, приглашаются все желающие.



Послезавтра, 14 марта, c 15:30 до 16:30 в Мотовилихинском отделе Центра занятости населения Перми (ул. 1905 года, 1, второй этаж, каб. 12) состоится ярмарка вакансий. Будут предложены вакансии менеджера по туризму, судового медика, директора ресторана, бармена, официанта, пекаря, кухонного рабочего, прачки, шеф-повара, повара 3, 4, 5-го разряда. Желающие смогут напрямую пообщаться с представителем работодателя.



С начала года городской центр занятости трудоустроил 2084 пермяка, за февраль — 1066. На начало марта в банке вакансий было 6128 свободных рабочих мест, 42,9 % составляли рабочие профессии, 95,2 % — с оплатой труда выше прожиточного минимума.



Контакты отделов службы занятости по районам доступны на cznperm.ru/contacts.