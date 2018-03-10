В Параде памяти уральских добровольцев приняли участие две тысячи пермяков

12:44 | 12.03.2018

11 марта в Перми впервые отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В честь праздника состоялся Парад памяти уральских добровольцев. В параде приняли участие 2 тысячи человек.



В сквере Уральских добровольцев прошла театрализованная программа, посвященная труженикам и добровольцам Молотовской области, создавшим 75 лет назад Уральский добровольческий танковый корпус. Для зрителей работала программа-реконструкция отправки на фронт добровольцев. Участники мероприятия из сквера Уральских добровольцев прошли парадом памяти по улицам города до площади Ветеранов. Завершился парад возложением цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу.



Напомним, знаменательная дата «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» установлена указом губернатора Пермского края Максима Решетникова. Уральский добровольческий танковый корпус — это уникальное танковое соединение, которое было создано 11 марта 1943 года сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей трех областей — Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край).



В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы танкист Геннадий Александрович Фукалов, Герой России, депутат Законодательного собрания Прикамья Сергей Яшкин, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, представители общественных организаций и трудовых коллективов.



Делегация Пермского края также приняла участие в праздновании 75-летия со дня формирования Уральского добровольческого корпуса в Екатеринбурге.



В 2018 году в Пермском крае проходит целый ряд мероприятий, посвященных 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса: тематические уроки мужества, выставки, викторины, тематические киносеансы, экскурсии в музее Уральского добровольческого танкового корпуса школы № 25 г. Перми, краевая игра «Зарница Прикамья» и другие.