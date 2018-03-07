«ПАРМА» продолжит борьбу за плей-офф

13:13 | 10.03.2018

11 марта «ПАРМА» принимает «Цмоки-Минск» — принципиального соперника в борьбе за выход плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда из Минска сейчас занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, пермяки пока на 7-й.



В этом сезоне команды команды встречались один раз. В октябре пермяки потерпели в гостях обидное поражение со счетом 66:65.



Шанс для реванша представится завтра, 11 марта. Начало матча в УДС «Молот» в 17.15.