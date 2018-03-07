Сегодня Пермь принимает матч между сборными России и Казахстана по боксу

12:41 | 10.03.2018

10 марта в манеже спорткомплекса имени Сухарева состоится матчевая встреча команд России и Казахстана. Начало в 17.00.



В соревнованиях участвуют сильнейшие боксеры, члены сборных команд двух стран. В весовой категории до 64 кг выступит пермяк Константин Богомазов, чемпион России, победитель международных турниров и этапов Кубка мира WSB.