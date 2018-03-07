Пермь, помоги коту! Благотворительная акция по сбору вещей для приюта «Матроскин» пройдёт в Перми

12:38 | 10.03.2018

Благотворительная акция по сбору кормов, лекарств и других вещей, необходимых для приюта кошек «Матроскин», пройдёт в Перми 14 и 15 марта.



Если у вас есть желание и возможность помочь животным и приюту, то вы можете принести:



• сухие и влажные корма премиум-класса: Pro Plan, Royal Canin, Brit, Pro Nature, Cat Chow, Hill’s;



• старые вещи;



• древесный и минеральный наполнитель для лотков;



• лекарства: «Глобфел-4», «Мультифел-4», «Витам», «Гамавит», а также растворы натрия хлорида для капельниц, любые антигельминтики и средства от блох для кошек;



• лотки, миски, когтеточки, домики, игрушки для кошек.



Животные и сотрудники приюта «Матроскин» будут рады любому подарку.



«Приют постоянно испытывает дефицит средств на кормление и лечение животных. Содержание 60 кошек обходится очень дорого — более 60 тыс. рублей в месяц. Хотя приют и имеет официальный статус благотворительного фонда, но у него нет больших спонсоров и государственной поддержки, он существует исключительно на пожертвования добрых людей», — пишут организаторы акции.



Принести вещи можно 14 и 15 марта с 12:30 до 13:30 в пятый корпус Пермского университета, расположенного на улице Дзержинского, 2. У главного входа в корпус будут установлены специальные парты, где и будет происходить сбор вещей.



Фото: gorod342.ru