Завтра в Перми перекроют улицы Куйбышева, Ленина и Сибирскую

12:02 | 10.03.2018

11 марта в Перми впервые будет отмечаться День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В 13.00 начнется Парад памяти уральских добровольцев.



Колонна пройдет по центральным улицам от сквера Уральских добровольцев до мемориала на Сибирской, где в 15.00 состоится возложение венков. Участок улицы Куйбышева от Петропавловской до Советской будет закрыт для движения с самого утра до окончания мероприятия, с 12 часов закроются участок улицы Ленина от Куйбышева до Сибирской и улица Сибирская от Ленина до Полины Осипенко. Кроме того, на время возложения цветов будет приостанавливаться и движение трамваев на Сибирской.