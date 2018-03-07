Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


11:42 | 10.03.2018

Финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт 17-18 марта в Чайковском

В третий раз, с 2016 года, в Пермском крае пройдёт финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.

Для участия в соревнованиях в Прикамье приедут сборные Чехии, Австрии, Польши, Германии, Словении и Казахстана. Сборная России выступит в расширенном составе — в команду вошли участники Кубка мира и Олимпийских игр.

Посмотреть на летающих лыжников в Чайковский традиционно приезжают несколько тысяч человек со всей России. Все желающие смогут принять участие в большом количестве спортивных развлечений. Для болельщиков будут организованы: мини-футбольный турнир, каток, трамплин для прыжков на лыжах для самых маленьких. Музей современного искусства выступил организатором специальной тёплой детской площадки. Также будет работать большое количество пунктов питания.

Кстати, у всех болельщиков, приехавших 18 марта на соревнования в Чайковский, будет возможность проголосовать на выборах президента России вне своего избирательного участка. Напомним, что для этого необходимо подать заявление до 12 марта, обратившись лично с паспортом в любой офис МФЦ либо любую территориальную или участковую избирательную комиссию. Подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения в Чайковском можно и через сайт Госуслуги. При прикреплении необходимо указывать УИК № 4033.

Трансляцию соревнований в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Урал-Информ».

Фото: chaikovskie.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:41 | 10.03.2018
Сегодня Пермь принимает матч между сборными России и Казахстана по боксу

12:38 | 10.03.2018
Пермь, помоги коту! Благотворительная акция по сбору вещей для приюта «Матроскин» пройдёт в Перми

12:27 | 10.03.2018
Пожар на территории мебельного склада на Елизавет в Екатеринбурге был успешно ликвидирован

12:05 | 10.03.2018
ФК «Урал» сыграет с «Локомотивом» в Екатеринбурге. Информация о переносе матча в Тюмень опровергнута

12:02 | 10.03.2018
Завтра в Перми перекроют улицы Куйбышева, Ленина и Сибирскую

11:42 | 10.03.2018
Финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт 17-18 марта в Чайковском

11:09 | 10.03.2018
Золото Паралимпиады-2018 взяла свердловская биатлонистка Михалина Лысова

10:55 | 10.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 марта 2018 года

10:49 | 10.03.2018
В Свердловской области прошли соревнования по кроссфиту среди пожарных

10:09 | 10.03.2018
В женской колонии в Краснотурьинске прошел конкурс «Самая обаятельная и привлекательная»

10:01 | 10.03.2018
В Первоуральске воспламенился заброшенный двухэтажный дом

09:53 | 10.03.2018
Вчера на Фурманова в Екатеринбурге сгорел автомобиль ВАЗ

09:37 | 10.03.2018
Пьяный водитель насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кушве

09:29 | 10.03.2018
Фестиваль постной кухни в честь Николая II пройдет в следующую субботу в Екатеринбурге

09:18 | 10.03.2018
Екатеринбургскому парикмахеру в Нью-Йорке дали «Оскар»

09.03.2018

20:49 | 9.03.2018
В Екатеринбурге проходит финал всероссийской олимпиады «Наше наследие»

18:32 | 9.03.2018
Пермякам напоминают: выход на лед водоемов становится опасен

18:28 | 9.03.2018
В Прикамье взыскали моральный вред с арендатора помещения, рядом с которым поскользнулась женщина

18:18 | 9.03.2018
В марте в Екатеринбурге пройдет международный турнир по дзюдо

17:45 | 9.03.2018
Стартовала продажа абонементов на тестовые матчи на «Екатеринбург Арене»

17:32 | 9.03.2018
Уроженец Уфы убил пермяка и жил в его квартире

17:17 | 9.03.2018
Пермяки заняли призовые места на Кубке Урала по подводному плаванию

16:45 | 9.03.2018
В конце апреля в Екатеринбурге откроется Парк футбола

16:32 | 9.03.2018
В кальянной Нижнего Тагила найдено тело мертвого 18-летнего мужчины

16:20 | 9.03.2018
Нижний Тагил посетили международные наблюдатели ОБСЕ

13:58 | 9.03.2018
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга самая чистая вода в городе

13:49 | 9.03.2018
Свердловская прокуратура выиграла судебный процесс у «крестного отца» лесозаготовителей

13:31 | 9.03.2018
В Екатеринбурге Уральский колледж имени И.И. Ползунова остался без «Мотива»

12:34 | 9.03.2018
В Свердловской области сгорело здание районной больницы

12:12 | 9.03.2018
Власти Среднеуральска решили, каким будет город, не спросив мнения жителей?

12:03 | 9.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 марта 2018 года

11:56 | 9.03.2018
В Курганской области полицейскими изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения

11:25 | 9.03.2018
Секреты постных блюд с царского стола раскроют на IV Фестивале постной кухни в Екатеринбурге

10:45 | 9.03.2018
Пригородный поезд Егоршино — Екатеринбург временно изменит маршрут

09:57 | 9.03.2018
В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, пострадали водитель и трое детей

09:40 | 9.03.2018
Вечером 8 марта в Екатеринбурге загорелась сауна

08.03.2018

19:10 | 8.03.2018
Гигантский изумруд, найденный под Асбестом, назвали «Марьин дар»

17:17 | 8.03.2018
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с праздником 8 Марта

15:45 | 8.03.2018
В РПЦ объявили о создании новой епархии в Свердловской области

15:19 | 8.03.2018
В Курганской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками Роспотребнадзора

14:38 | 8.03.2018
Завершен процесс банкротства «Уралфинпромбанка», принадлежавшего Матвею Урину

14:24 | 8.03.2018
В Курганской области ограничено движение автобусов и большегрузного транспорта

14:00 | 8.03.2018
На дороге на Полевской пешеход попал под колеса грузовика и погиб

13:20 | 8.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 марта 2018 года

13:17 | 8.03.2018
В Краснотурьинске зафиксирован опасный выброс ядовитого азота

13:11 | 8.03.2018
Сотрудники екатеринбургской Росгвардии дважды за ночь пресекли распространение наркотических средств

13:07 | 8.03.2018
Ювенальный беспредел в Карпинске. У семьи отняли пятерых детей, органы опеки предлагают отцу уйти из дома

13:03 | 8.03.2018
В Первоуральске пропала 16-летняя девочка

12:28 | 8.03.2018
Многодетным мамам Екатеринбурга подарили пожарные сигнализации в честь 8 Марта

11:39 | 8.03.2018
Сотрудники ГИБДД сложили огромную «восьмерку» из служебных машин, чтобы поздравить женщин с праздником


Мы в соцсетях





Архив
«    Март      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 