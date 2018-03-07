Финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт 17-18 марта в Чайковском

В третий раз, с 2016 года, в Пермском крае пройдёт финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.Для участия в соревнованиях в Прикамье приедут сборные Чехии, Австрии, Польши, Германии, Словении и Казахстана. Сборная России выступит в расширенном составе — в команду вошли участники Кубка мира и Олимпийских игр.Посмотреть на летающих лыжников в Чайковский традиционно приезжают несколько тысяч человек со всей России. Все желающие смогут принять участие в большом количестве спортивных развлечений. Для болельщиков будут организованы: мини-футбольный турнир, каток, трамплин для прыжков на лыжах для самых маленьких. Музей современного искусства выступил организатором специальной тёплой детской площадки. Также будет работать большое количество пунктов питания.Кстати, у всех болельщиков, приехавших 18 марта на соревнования в Чайковский, будет возможность проголосовать на выборах президента России вне своего избирательного участка. Напомним, что для этого необходимо подать заявление до 12 марта, обратившись лично с паспортом в любой офис МФЦ либо любую территориальную или участковую избирательную комиссию. Подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения в Чайковском можно и через сайт. При прикреплении необходимо указыватьТрансляцию соревнований в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалеФото: chaikovskie.ru