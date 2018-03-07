Рубрика: Новости дня
18:32 | 9.03.2018
Пермякам напоминают: выход на лед водоемов становится опасен
Так, администрация Дзержинского района просит любителей зимней рыбалки воздержаться от выхода на лед реки Мулянки. Также небезопасно нахождение на льду рек Камы, Чусовой, Мотовилихинского пруда и других водоемов города.
Важно помнить, что безопасным считается лед толщиной минимум в 7 см. Лед должен быть прозрачным, лед молочного цвета опасен. При этом следует учитывать и тот факт, что толщина льда неодинакова в различных местах водоема. Вблизи родников, у растений, на течении лед может быть значительно тоньше.
Кроме того, запрет выхода и выезда на лед в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки, установлен правилами охраны жизни людей на воде на территории Пермского края и утвержден постановлением правительства Пермского края.
Движение по льду автотранспорта разрешается только по организованным ледовым переправам, оборудованным в соответствии с требованиями безопасности. Также категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, на другом – изготовлена петля. Штрафы за нарушение правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края для физических лиц составляют от одной до двух тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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