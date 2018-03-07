В Прикамье взыскали моральный вред с арендатора помещения, рядом с которым поскользнулась женщина

18:28 | 9.03.2018

Компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей взыскали судебные приставы с арендатора помещения, по вине которого во дворе жилого дома пострадала женщина, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Направляясь к массажисту, жительница Кунгура поскользнулась и получила серьезную травму. Скорую вызвал водитель такси, ставший свидетелем происшедшего. Боясь оставить женщину на улице одну, он попросил о помощи коллег. На место прибыл еще один водитель службы такси, и мужчины попытались помочь пострадавшей подняться. Однако женщина не могла встать на ноги – столь серьезны были травмы. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными переломами.



Один из водителей, помогавших женщине, тоже не смог устоять на льду и упал. Тем не менее в ходе суда арендатор помещения настаивала на том, что клиентка упала не из-за наледи, а из-за отсутствия протектора на подошве обуви. Доводы ответчицы были признаны несостоятельными. Суд обязал ответчицу выплатить в пользу пострадавшей 60 тысяч в счет компенсации морального вреда. При этом взыскать деньги судебным приставам удалось лишь после того, как в отношении гражданки было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ. Чтобы не отказывать себе в путешествиях, должница полностью выплатила компенсацию.