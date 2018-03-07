Уроженец Уфы убил пермяка и жил в его квартире

17:32 | 9.03.2018

В Перми предъявлено обвинение 38-летнему уроженцу Уфы, не имеющему постоянного места жительства и работы. Мужчину обвиняют в убийстве, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что обвиняемый с сожительницей, также не имеющей определенного места жительства, в течение месяца временно жили в квартире своего знакомого в мкр-не Левшино. 23 февраля во время совместной пьянки хозяин квартиры стал требовать, чтобы задержавшиеся гости покинули его жилье, и между мужчинами возникла ссора.



Обвиняемый бил оппонента кулаками по лицу, затем связал ему руки и ноги электрическими проводами, чтобы тот не смог выйти из квартиры и обратиться в полицию, и продолжил выпивать с сожительницей. Потерпевший просил отпустить его. Недовольный этим «гость» взял нож и ударил связанного потерпевшего в шею, причинив смертельное ранение.



Затем обвиняемый завернул тело в покрывало и вынес на балкон, чтобы в дальнейшем унести в лес. Сожительнице он запретил сообщать кому-либо о случившемся и выходить из дома и продолжил жить вместе с ней в квартире убитого. Лишь в ночь на 2 марта, когда обвиняемый отвлекся, женщина смогла выйти из квартиры и сообщить о преступлении. Злоумышленник был задержан.



Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.