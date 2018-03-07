Пермяки заняли призовые места на Кубке Урала по подводному плаванию

17:17 | 9.03.2018

Воспитанники пермской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта выступили в открытом турнире Свердловской области «Кубок Урала» по подводному спорту (плавание в ластах).



Состязались юниоры и юниорки 14–17 лет, старшие юноши и девушки 12–13 лет, юноши и девушки 10–11 лет — всего более 300 спортсменов из 10 команд.



Успешно дебютировали в соревнованиях воспитанники пермской ДЮСШ водных видов спорта 2009 года рождения. Иван Черепанов пришел вторым на дистанции 50 метров в плавании в классических ластах и третьим на дистанции 100 метров. Мария Полежаева завоевала третье место на дистанции 50 метров и второе — на дистанции 100 метров. Мария Спицына принесла серебро на дистанции 50 м в плавании в классических ластах.