В пермском госпитале для ветеранов обновят компьютерный томограф

19:48 | 7.03.2018

Сегодня, 7 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников посетил Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн. Во время визита глава региона осмотрел госпиталь и поздравил сотрудниц и пациенток с наступающим праздником 8 Марта.



Во время осмотра медицинского учреждения начальник госпиталя Алексей Репников рассказал о техническом оснащении учреждения и обратил внимание на устаревший компьютерный томограф. По словам начальника госпиталя, оборудование находится в эксплуатации с 1995 года, морально устарело и с трудом поддается ремонту. Губернатор дал поручение министру здравоохранения обновить компьютерный томограф.



По случаю праздника губернатор обратился с поздравлениями к сотрудницам госпиталя и ветеранам: «Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам. Благополучие в регионе и в стране, которое мы сейчас имеем, — это ваши заслуги. Поэтому хочется пожелать вам в первую очередь здоровья. Поздравляю женскую часть дружного коллектива госпиталя с праздником. Спасибо вам за доброту и отзывчивость, ведь отношение к людям и доброе слово лечит не меньше, а иногда даже и больше, чем томограф, УЗИ и другое оборудование».



Также сегодня губернатор совместно с главой Перми Дмитрием Самойловым принял участие в праздновании 45-летия со дня основания МАУ ДО «Центр детского творчества «Юность». Глава Прикамья обратил внимание, что за это время в стенах учреждения услуги дополнительного образования получили более 5 тысяч детей. «За последние три года количество призеров и победителей всероссийских и международных конкурсов детского творчества выросло в 3 раза и превысило 900 человек, — отметил губернатор. — Очень важно, что вы готовите детей к самореализации в нашем регионе, развиваете у них востребованные в нашем крае компетенции». Губернатор Максим Решетников вручил коллективу центра детского творчества благодарственное письмо и памятный подарок.