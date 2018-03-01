«Красный Октябрь» готов к реализации нового инвестиционного проекта

19:28 | 7.03.2018

Сегодня, 7 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников посетил с рабочим визитом производство ООО «Красный Октябрь». Генеральный директор компании Александр Суслопаров представил главе региона реализованный инвестиционный проект по реконструкции действующего лесопильного предприятия.



Напомним, в 2012 году инвестпроект «Красного Октября» получил поддержку Минпромторга РФ. Ведомство включило проект в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Это дало компании право заключения договоров аренды на предварительно подобранные лесные участки без аукциона в Веслянском, Добрянском, Соликамском, Ильинском, Пермском и Горнозаводском лесничествах с общим объемом лесопользования около 500 тыс. куб. м ежегодно.



Глава Прикамья отметил, что компания является ярким примером того, что в стране создана система поддержки промышленности. «Это предприятие появилось в результате того, что на федеральном уровне были приняты решения по передаче леса с условием инвестиций, — отметил губернатор Максим Решетников. — Коллектив, менеджмент и собственники «Красного Октября» смогли на эти условия пойти и за достаточно короткое время по новой создать предприятие. Все, что мы здесь видим, — это самая передовая технология в сфере лесообработки».



Технология обработки extra save позволит предприятию сократить затраты на транспортировку и оставаться конкурентоспособным еще несколько десятилетий.



Как отметил генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров, компания чувствует поддержку со стороны властей. «После завершения этого инвестиционного проекта мы стали одним из лучших производств в стране. Видя поддержку государства и понимание со стороны региональных властей, мы готовы предложить новый проект. Его мы уже обсуждаем с коллегами из ОАЭ и другими иностранными коллегами», — подчеркнул Александр Суслопаров.



По словам А. Суслопарова, новое производство позволит создать не менее 130 рабочих мест. В настоящее время между руководством компании и региональными властями достигнута договоренность об оказании поддержки со стороны краевого правительства, а также ведутся переговоры с потенциальными партнерами.



Новый проект был представлен зарубежным партнерам в рамках бизнес-миссии в ОАЭ в январе 2018 года. Напомним, пермская делегация во главе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым представила инвестиционный потенциал региона и десяток перспективных проектов. К ряду из них проявили интерес арабские инвесторы.



Отметим, общий размер инвестиционных расходов ООО «Красный Октябрь» за время реализации проекта по реконструкции действующего лесопильного предприятия составил 796 млн руб. Инвестиционный проект был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, под реализацию проекта выделен лесной ресурс в объеме 500 тыс. куб. м.