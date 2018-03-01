Пермские ЗАГСы будут работать 10 марта

17:11 | 7.03.2018

В субботу, 10 марта, двери откроют отделы управления ЗАГС администрации Перми в Кировском и Дзержинском районах. Эти отделы будут работать по своему привычному графику.



По графику суббота – рабочий день для двух отделов ЗАГС: Кировского и Дзержинского. Посетителей примут с 09.00 до 17.00, адрес Кировского отдела – ул. Кировоградская, 31, Дзержинского – ул. Ленина, 98.



Обратиться в ЗАГС жители Перми смогут по всем вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния: регистрация рождения ребенка, установление отцовства, регистрация смерти, подача заявления на заключение брака и пр.



К обычному графику работы районные отделы вернутся с понедельника, 12 марта.