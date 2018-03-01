В Пермском крае выявлено 6 типовых ошибок и нарушений, совершаемых застройщиками

16:20 | 7.03.2018

На Общественном совете при министерстве строительства Пермского края обсудили типовые ошибки, допускаемые застройщиками. По результатам обращений в краевой минстрой граждан и различных организаций, чьи интересы и права были нарушены в результате действий строителей, ведомством был выявлен ряд типовых нарушений девелоперов при строительстве жилых и инфраструктурных объектов. «Наша основная задача — пройтись по этим нарушениям, выявить основные тенденции, чтобы в дальнейшем их избежать», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин.



На Совете присутствовали и представители общественности. «Целью мероприятия было выстраивание диалога между застройщиками и властью. Пока удалось выслушать позиции сторон, но встречи должны проводиться не раз в месяц, а регулярно, — прокомментировал итоги Общественного совета глава Пермской ТПП Олег Жданов. — Мы должны двигаться к одной цели — к комфортному городу. Планы застройщиков, инвесторов и властей разных уровней не должны противоречить друг другу, тогда регион сможет развиваться наравне с более прогрессивными территориями».



Так, за последний год по итогам проверок минстроем было выделено 6 типовых ошибок и нарушений застройщиков. Среди них — строительство на двух и более земельных участках с разными видами разрешенного использования, а также размещение элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки, проезды, подъезды) и парковок на иных земельных участках, не предназначенных под строительство многоквартирного дома. Примером такого нарушения является жилой комплекс «Солнечный город» в Перми.



«Во время строительства жилого комплекса его территория постоянно сокращалась. В результате мы уже год назад заселились в свои квартиры, но мест под парковку практически нет. Также есть проблемы с проездом к одному из домов», — отметил дольщик этого дома Константин Грачев.



Также к массовым нарушениям министерство строительства и архитектуры Прикамья отнесло строительство на земельных участках с нарушениями ограничений, установленных зонами с особыми условиями использования (зоны охраны памятников, приаэродромные территории и т. д.); несоответствие градостроительных планов, представленных застройщиками, проекту планировки участка и правилам землепользования и застройки; строительство с нарушениями норм противопожарной безопасности и социальной обеспеченности.



По словам директора школы в п. Кондратово Елены Каменских, из-за активной застройки в этом году набрали восемь первых классов, а в следующем ожидается десять. «Школа настолько переполнена, что страшно выходить во время перемены в коридор. Даже приходится отказывать родителям в переводе в их школу, так как в классах и так уже по 30 человек. Если мы возьмем 31-го, то это нарушит все нормативы. Поэтому с нетерпением ждем, когда построят школу в поселке Медовый», — пояснила директор.



По итогам заседания Общественного совета минстроем было принято решение о создании административной комиссии. Она обеспечит открытость и публичность результатов проверок соблюдения законодательства градостроительной деятельности органами местного самоуправления.



Как отмечают в краевом минстрое, в повестку следующего заседания совета войдет обсуждение проектов региональных нормативов градостроительного проектирования и способов снижения административных барьеров при выдаче разрешения на строительство застройщикам.