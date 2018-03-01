Открыта регистрация на Пермский инженерно-промышленный форум

15:28 | 7.03.2018

Началась регистрация участников на Пермский инженерно-промышленный форум — 2018, который пройдет 19–20 апреля в «Фестивальном доме». Регистрация доступна на сайте форума engineerforum.ru/signup.



Напомним, Пермский инженерно-промышленный форум проводится с 2014 года. В деловой программе форума, который прошел в ноябре 2016 года, приняли участие почти 3 тысячи представителей бизнеса, власти, учебных заведений со всей страны. Свои стенды и экспозиции представили 30 ведущих предприятий и 6 крупнейших вузов Пермского края, а одним из самых ярких событий форума стала «Битва роботов». Ключевыми темами форума стали развитие единой системы подготовки инженерных кадров для промышленных предприятий, внедрение на производствах результатов научно-исследовательских и конструкторских работ, технологических инноваций, направленных в первую очередь на освоение новых видов продукции, повышение производительности труда.