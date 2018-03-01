Дольщики Первого Пермского микрорайона сформировали правление ЖСК

15:23 | 7.03.2018

На собрании дольщиков Первого Пермского микрорайона участниками был утвержден Устав жилищно-строительного кооператива (ЖСК), состав правления из пяти человек, а также сформирована ревизионная комиссия, которая будет осуществлять внутренний аудит кооператива. Как сообщает краевой минстрой, председателем ЖСК общим решением была выбрана Наталья Трушникова.



Важно отметить, что утвержденный в данной редакции Устав позволит ЖСК обратиться за предоставлением мер поддержки, предусмотренных Постановлением правительства Пермского края 617-П (publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900201707120036).



Также на собрании было принято решение о том, что ПАИЖК окажет юридическую поддержку в государственной регистрации жилищно-строительного кооператива. В свою очередь, краевой минстрой готов оказать ЖСК правовое и бухгалтерское сопровождение, обеспечить оформление земельных участков, необходимых для достройки домов.



Напомним, 30 января дольщиками Первого Пермского микрорайона было принято решение о создание ЖСК.