Дмитрий Рогозин: «Пермский край интересен и привлекателен»

13:21 | 7.03.2018

Во вторник, 6 марта, в рамках своего визита в Пермь заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Олегович Рогозин осмотрел выставку гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На площадке НПО «Искра» свои разработки представили НПО «Искра», «Морион», НИИПМ, ПНППК, Пермский пороховой завод, «Особое КБ «Маяк», Управляющая компания «Чайковский текстиль», «Сорбент», Пермский завод «Машиностроитель» и Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов.



Как прокомментировал зампред Правительства РФ выставку продукции, пермские предприятия имеют свою визитную карточку — прежде всего, это двигателестроение. За последний год были презентованы новые двигатели ПД-14 и ПД-35 — они позволят сделать нашу авиацию экономичной, «пересадить» самолеты с четырех двигателей на два. «Сейчас у нас другая задача — поднять российский космос. Пермский край в этом плане интересен и привлекателен. Здесь есть своя научная школа, сильные вузы и расширение производства в рамках «Роскосмоса» по двигателестроению», — говорит Дмитрий Рогозин.



Губернатор Пермского края Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что на федеральном уровне за последние годы создан целый спектр поддержки предприятий и диверсификации. «Сейчас важно помочь предприятиям в этом многообразии сориентироваться, найти те инструменты, которые именно им важны, и выстроить кооперационные связи, — говорит глава Прикамья. — Конференция, которая сегодня прошла, важна для пермских предприятий. В Пермь приехали представители всех ключевых организаций, ведущих диверсификацию, и под руководством Дмитрия Олеговича рассказали о проделанной работе, своих задачах и планах, получили ответы на вопросы. С каждого такого мероприятия остаются 5–10 контактов, которые потом вырастают в проекты. Таким образом, мы связываем нашу промышленность и предприятия, повышаем плотность. И это все оборачивается новыми заказами, новыми рабочими местами».



Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача довести уровень диверсификации предприятий ОПК к 2020 году до соотношения 50/50. Этот показатель на пермском ПАО «НПО «Искра» был достигнут уже в прошлом году. «Мы начали заниматься диверсификацией в начале 1990-х годов, в тот период оборонный заказ существенно был сокращен, в рамках пермской кооперации была создана программа «Урал-Газпром», и мы начали производить газоперекачивающие агрегаты, — пояснил первый зам генерального конструктора по линии ТЭК НПО «Искра» Сергей Бурдюгов. — Доля гражданской продукции на заводе достигла 50 % уже в прошлом году. В этом году соотношение будет уже в пользу гражданской продукции на уровне 75–80 %, а к 2020–25 гг. планируем выйти на 80–90 %. Это станет возможно за счет открытия новых производств и развития газоперекачивающего оборудования».



На выставке гражданской продукции ПАО «Морион» впервые презентует свои наработки. Один из экспонатов — ноутбук для силовых ведомств с защитой от утечки информации и несанкционированного доступа. «Мы впервые представили ноутбук в защищенном исполнении. Он предназначен для силовых ведомств, но может использоваться и в гражданском секторе, например, нефтегазовыми компаниями при работе в полевых условиях. Ноутбук отличается тем, что в нем присутствует доверенная элементная база, которая гарантирует защиту от утечки информации и только санкционированный доступ. Эта база сертифицирована ФСБ. Операционная система ноутбука также сертифицирована службами безопасности», — рассказал руководитель службы маркетинга ПАО «Морион» Андрей Шурбе.



Также зампред Правительства РФ Дмитрий Рогозин ознакомился с возможностями ПАО «Протон-ПМ» по изготовлению перспективных ракетных двигателей и направлениями диверсификации производства, посетил испытания газотурбинной установки на многоцелевом адаптивном стенде.