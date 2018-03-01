В Перми впервые состоится «Парад памяти уральских добровольцев»

19:38 | 6.03.2018

11 марта в Перми впервые будет отмечаться День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В честь праздника состоится Парад памяти уральских добровольцев.



С 11.30 в сквере Уральских добровольцев на улице Куйбышева будет установлена тематически оформленная платформа-подиум, на которой будут исполняться песни военных лет. Программа-реконструкция отправки на фронт добровольцев Молотовской области познакомит зрителей с историей создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня.



Сам парад начнется в 13.00. Колонной жители Прикамья пройдут по улицам Перми до площади Ветеранов. Завершится парад возложением цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. Там будут нести Вахту Памяти юнармейцы Поста №1 города Перми.



В параде примут участие общественные организации и объединения, трудовые коллективы, все жители Прикамья, готовые выразить благодарность воинам Уральского добровольческого танкового корпуса – победителям фашизма.



Знаменательная дата «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» установлена Указом губернатора Пермского края Максима Решетникова. Уральский добровольческий танковый корпус – это уникальное танковое соединение, которое было создано 11 марта 1943 года сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей трех областей – Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край).



В 2018 году в Пермском крае пройдет ряд мероприятий, посвященных 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса: тематические уроки мужества, выставки, викторины, тематические киносеансы, экскурсии в музее Уральского добровольческого танкового корпуса школы №25 г. Перми, краевая игра «Зарница Прикамья» и другие.