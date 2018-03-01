Пермяки почтили память погибших бойцов

19:28 | 6.03.2018

Сегодня, 6 марта, на Южном кладбище Перми состоялась торжественная церемония памяти погибших во время защиты Грозного бойцов и офицеров Внутренних войск РФ. В траурном мероприятии приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутат Законодательного собрания, герой России Сергей Яшкин, глава администрации Свердловского района Андрей Усов, заместитель начальника управления Росгвардии по Пермскому краю полковник Сергей Черепанов, представители СОБРа, ОМОНа, родственники и друзья бойцов.



Траурные мероприятия проходят ежегодно 6 марта во многих городах России. В этот день 22 года назад начался один из трагических эпизодов первой чеченской кампании – крупные отряды боевиков напали на Грозный. В течение трех дней российские силовики в условиях полного окружения вели бои с чеченскими сепаратистами и, несмотря на большие потери, сумели отстоять город.