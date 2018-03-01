Депутат Вероника Куликова попросила усилить контроль за безопасностью автобусных перевозок в Перми

18:38 | 6.03.2018

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Пермской городской Думе Вероника Куликова попросила проверить, соблюдают ли пермские перевозчики требования безопасности, размещая рекламные материалы на маршрутных автобусах. Соответствующие депутатские запросы направлены и.о. начальника департамента дорог и транспорта администрации Перми Елене Мамоновой и начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Пермскому краю Вячеславу Кадочникову.



«В частности, в своих запросах я обратила внимание на случаи незаконного размещения рекламы на общественном транспорте города Перми, когда рекламная информация полностью покрывает одно или несколько окон, ограничивая обзор находящимся внутри пассажирам, а в ряде случаев и водителю. Считаю, что это создает препятствия для эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации», - пояснила Вероника Куликова.



Вопрос о том, каким образом контролируют перевозчиков, размещающих рекламу на общественном транспорте, депутат задала руководству департамента дорог и транспорта администрации Перми. Кроме того, Вероника Куликова запросила информацию о количестве нарушителей, привлеченных к ответственности в 2017 году.



Аналогичные вопросы были адресованы руководству Госавтоинспекции с просьбой усилить надзор за безопасным размещением рекламы на городских маршрутных автобусах.



Поводом для депутатских запросов послужила статистика аварий с участием общественного транспорта в Перми. В частности, в прошлом году в краевой столице произошло 269 ДТП с участием автобусов — на 8,5% больше, чем в 2016. Эти аварии унесли жизни 11 человек. Пугающие цифры озвучили на круглом столе, посвященном развитию и безопасности общественного транспорта краевой столицы, который состоялся в прокуратуре краевой столицы 14 февраля.



Напомним, 27 февраля на заседании Пермской городской Думы депутаты приняли решение направить депутатов Веронику Куликову, Олега Афлатонова, Арсена Болквадзе, Дмитрия Федорова, Александра Филиппова и Олега Шлыкова в состав рабочей группы по развитию отрасли пассажирских перевозок в городе Перми.