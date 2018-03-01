В Перми прошли первенства среди команд районов в рамках турнира по мини-футболу «Футбольный boom»

18:27 | 6.03.2018

Более 500 любителей спорта в возрасте от 14 до 35 лет приняли участие в турнире по мини-футболу «Футбольный boom». Игры прошли во всех районах города на дворовых мини-стадионах. Участие в соревнованиях приняли команды – представители районов города Перми и команды учебных заведений.



По результатам первенств в каждом районе определились победители, которые сразятся за городской Кубок турнира 11 марта в Экстрим-парке.



Организаторами мероприятия выступили ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края, МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс» в рамках реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Пермском крае, городские власти.