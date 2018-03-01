За пособничество в хищении 6 миллионов житель Перми приговорен к условному сроку

17:47 | 6.03.2018

В столице Прикамья вынесен приговор 26-летнему мужчине. Он признан виновным в пособничестве в присвоении или растрате, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Как установило следствие, мужчина посодействовал своему 25-летнему знакомому в совершении преступления. Знакомый, будучи продавцом магазина сотовой связи, внес фиктивные данные о получении компанией 6,190 млн рублей от осужденного. Впоследствии эта сумма была перечислена на его счета. Затем произошла инсценировка кражи из магазина, в результате которой якобы пропали свыше 6 миллионов рублей наличными и дорогостоящие смартфоны. Следствие установило, что эти гаджеты продавец магазина незаконно передал осужденному.



Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на два года условно и штрафу в размере 80 тысяч рублей.



Его подельник, 25-летний продавец магазина сотовой связи, ранее признан виновным в хищении денег и имущества компании. Он приговорен к двум годам и месяцу лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.