Конкурс «Город – это мы» в этом году будет посвящен 295-летию Перми

17:35 | 6.03.2018

В работе конкурсной комиссии принял участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. На заседании было объявлено о старте XX городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».



Конкурс проводится ежегодно в целях развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, стимулирования творческой и гражданской активности жителей. С 12 по 24 марта в Перми пройдет прием заявок от некоммерческих организаций на участие в нем.



«В этом году у нас юбилейный – 20 по счету конкурс. В рамках заседания конкурсной комиссии был высказан ряд замечаний. В частности, был очень короткий срок проведения приема заявок, и было принято решение продлить его на три дня до 24 марта. Также приняли решение о проведении дополнительного консультативного семинара для представителей НКО. Впервые в этом году предлагается сдавать заявки в электронном виде. У нас подведение итогов заседания конкурсной комиссии намечено на 10 апреля, уже 17 апреля мы выдаем задание на реализацию проектов, а договоры будем заключать уже после этой даты, чтобы организации могли уже начинать реализовывать свои проекты», - прокомментировал Алексей Грибанов.



Отметим, что особенностью конкурса станут проекты, посвященные Году добровольчества в России, 295-летию Перми и проекты, направленные на развитие талантливой молодежи.



Конкурс пройдет по 16 номинациям – «Развитие гражданского общества», «Общественное партнерство», «Первый грант», «Семья – основа общества», «Природа в городе», «Видим проблему – можем решить», «Мы выбираем спорт», «Здоровый город начинается с тебя», «Пермь – территория культуры», «Многонациональная Пермь», «Гордость за малую Родину и Отечество», «Жить – Родине служить», «Пермь. Без пяти – триста», «Пермь – территория добровольчества», «Молодежь – будущее Перми», «Город счастливых людей».



С 12 марта в общественном центре «Энергия» Ленинского района (улица Монастырская, 96) будут организованы прием и регистрация проектов, копий учредительных документов. Прием будет идти в будние дни с 10:00 до 18:00 и закончится 24 марта в 20:00 (время местное).



Также в этом общественном центре для участников будут организованы городские обучающие семинары. Кроме того, с 12 по 23 марта с 11:00 до 19:00 там же будут проходить индивидуальные консультации. Записаться на них можно по телефону 212-63-19.



Подробную информацию о конкурсе и участии в нем можно получить по телефону 212-63-19, а также на официальном сайте администрации города Перми gorodperm.ru, раздел «Деятельность/Общественные отношения», на портале информационной поддержки СО НКО nko.gorodperm.ru и на сайте Пермской городской Думы duma.perm.ru в разделе «Общественные отношения/Конкурс «Город – это мы».