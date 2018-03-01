В Перми появились Теона и Космос

17:23 | 6.03.2018

В феврале в столице Прикамья родилось более тысячи малышей.



За прошлый месяц в районных отделах ЗАГС зарегистрировано 1110 рождений детей: 560 мальчиков и 550 девочек. Двойняшек родилось на шесть пар больше по сравнению с февралем 2017 года (20 и 14 соответственно). По четыре двойни зарегистрировано в Ленинском и Свердловском районах, по три — в Индустриальном и Мотовилихинском; в Дзержинском районе и в Новых Лядах — по две, и одна — в Орджоникидзевском районе.



Пермяки чаще выбирают для своих детей популярные имена. Но есть и редкие, необычные: так, в феврале в Перми появились Элида и Космос, Теона и Стэфан, Оливия и Лаврентий.



Брак за последний месяц зимы заключили 480 пермских пар. 54 человека пожелали изменить личные данные: фамилию, имя, отчество. Отмечено три золотых свадьбы. Всего в феврале 2018 года в управлении ЗАГС администрации Перми оформлено 3338 актов гражданского состояния.