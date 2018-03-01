Земля вместо алиментов. Житель Перми отдал бывшей жене недвижимость

17:09 | 6.03.2018

Житель Перми, чтобы избежать привлечения к административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, передал бывшей супруге право собственности на земельный участок, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району на исполнении находилось производство о взыскании с 47-летнего пермяка алиментов на трех несовершеннолетних детей.



Долгое время мужчина пытался уклониться от исполнения своих родительских обязанностей, представляя судебному приставу-исполнителю соглашения о выполнении разовых работ с минимальной оплатой труда. Преследуя интересы детей, пристав не принимал в расчет справки должника и определял задолженность исходя из размера средней заработной платы, значительно превышающей липовые доходы пермяка. Узнав об этом, алиментщик попробовал обжаловать действия пристава в судебном порядке, но суд отказал.



Постановление об ограничении в праве управления транспортным средством стало для пермяка еще одним поводом обратиться в судебные органы, но и в этот раз он потерпел фиаско. Когда сумма задолженности превысила 420 тысяч, судебный пристав предупредил недобросовестного отца, что в случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов его ждет привлечение сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности. Тогда гражданин заключил со взыскательницей мировое соглашение о передаче на сумму задолженности прав собственности на земельный участок в краевой столице. Теперь женщина сможет самостоятельно реализовать недвижимость и вложить деньги в воспитание несовершеннолетних детей.