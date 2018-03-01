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Рубрика: Новости дня


15:19 | 6.03.2018

В Перми проходят рейды по содержанию парковок

В связи со снегопадами в краевой столице усилен контроль за уборкой парковочных карманов. Рейды проводятся и в центре, и в отдаленных районах Перми.

Особое внимание уделяется парковкам в центральной части: здесь расположено наибольшее количество административных зданий, офисов, сюда ежедневно приезжает большое количество людей. Специалисты администрации Ленинского района проверяют не только очистку парковочных карманов, но и вывоз снега.

В Ленинском районе содержание улиц осуществляет ООО «Дортехинжиниринг» в рамках муниципального контракта. Здесь ежедневно должна проводиться зачистка парковок, а качество работ контролируют в круглосуточном режиме. За некачественную уборку к подрядчику применяются штрафные санкции. В администрации района отмечают, что в центре часто возникают проблемы при очистке из-за неправильно припаркованных и брошенных автомобилей.

В Кировском районе состоялся рейд по содержанию парковок у торговых центров. Проверяли как парковочные карманы в границах улично-дорожной сети, так и парковочные места на земельных участках ТЦ. В порядке свои парковки содержат, например, ТЦ «Магнит», «Охотный ряд», «Строймастер», «Семь чудес» и другие.

- За неудовлетворительное содержание территории предусмотрена административная ответственность, - подчеркнул начальник отдела благоустройства администрации Кировского района Константин Савин. - Специалисты администрации района продолжат проверять содержание парковок. В связи с погодными условиями администраторам торговых центров поставлена задача незамедлительно очищать свои территории.

© «Вечерние Ведомости»

 


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