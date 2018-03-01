В Прикамье в два раза сократилось число случаев массовых кишечных заболеваний

14:02 | 6.03.2018

Вчера, 5 марта, глава Прикамья Максим Решетников провел межведомственное рабочее совещание с надзорными органами. В совещании также принял участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.



Собравшиеся обсудили вопросы организации питания в социальных учреждениях региона, в частности в учебных заведениях.



По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, в Прикамье наблюдается положительная динамика: за три года количество вспышек кишечных инфекций в социальных учреждениях сократилось в 2 раза, количество пострадавших — почти в 3 раза. «Как показывает практика, в большинстве случаев причиной вспышек являются нарушения в работе пищеблоков, — отметил в своем выступлении Виталий Костарев. — Нарушаются сроки хранения, условия термической обработки и санитарно-эпидемиологического режима».



Во всех образовательных учреждениях Пермского края обеспечена возможность организации горячего питания. При этом в 70 % случаев питание осуществляет компания, работающая на аутсорсинге, в остальных случаях в учреждениях работает свой пищеблок.



Говоря о качестве и безопасности питания детей, губернатор обратил внимание министров на необходимость исключения продуктов с пальмовым маслом из детского питания в социальных учреждениях.



В качестве предложений Виталий Костарев озвучил: обеспечить заключение долгосрочных договоров с поставщиками питания в социальные учреждения региона, регулирование логистической системы доставки продуктов, использование информации Роспотребнадзора относительно качества продукции производителей, включение в договоры обязанности аутсорсера проводить ежегодный санитарно-эпидемиологический аудит деятельности, а также повысить гигиеническую грамотность работников пищеблоков и учащихся. Поручил министерству проработать вопрос подтверждения соответствия подрядчиков по государственным контрактам санитарно-эпидемиологическим стандартам.