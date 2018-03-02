Житель Прикамья обвиняется в убийстве сожительницы

18:01 | 5.03.2018

Ранее судимому 26-летнему жителю Кизела предъявлено обвинение в совершении убийства, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По версии следствия, вечером 3 марта в Кизеле обвиняемый, будучи пьян, во время ссоры нанес 34-летней сожительнице множественные удары кухонным ножом по телу. Женщина умерла на следующий день в больнице. На иждивении погибшей находились трое малолетних детей. Сейчас органы опеки и попечительства обеспечивают необходимые меры.



Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.