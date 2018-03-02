На следующей неделе в Перми истекает срок платы за землю для юрлиц, договоры с которыми заключены до июня 2016 года

13:53 | 5.03.2018

Департамент земельных отношений администрации Перми подчеркивает, что именно эта категория арендаторов является одной из самых многочисленных. До 15 марта оплату за первый квартал 2018 года должны произвести пользователи более 2400 земельных участков, расположенных на территории города.



Для удобства землепользователей общая сумма, указанная в договоре аренды за пользование земельными участками, разбита на четыре части, и арендаторы вносят плату поквартально. Следующие платежи — до 15 июня, 15 сентября и 15 ноября текущего года. В условиях договора также предусмотрена возможность досрочной оплаты за весь год, но, как отмечают в департаменте земельных отношений, этим правом пользуются не более 5 % арендаторов, с небольшой суммой платежа.



Узнать текущий размер арендной платы, без учета задолженности, пользователи могут на официальном сайте администрации Перми gorodperm.ru в разделе «Земельные платежи»/«Узнать размер платежа». Вся необходимая для арендатора информация собрана в специальной таблице «Размер платежа по договорам аренды земельных участков, подлежащий уплате до 15.03.2018». Найти сумму платежа можно по номеру договора аренды либо кадастровому номеру земельного участка.



Кроме того, теперь оплачивать аренду земельных участков стало значительно проще. В рамках информационного проекта «Платим за землю правильно» запущена новая система оплаты при помощи уникального идентификатора начислений (УИН). Она позволяет пользователям совершить платеж в два клика без дополнительных банковских комиссий и потери времени. Для этого достаточно знать свой УИН и совершить операцию на портале госуслуг. Также аренду земли можно оплатить при помощи квитанции в отделениях банков и платежных терминалах.



— Мы стараемся сделать информацию об арендных платежах максимально открытой и доступной, — подчеркивает Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений. — Это необходимо, прежде всего, для удобства самих плательщиков, которые таким образом могут сэкономить свое время и денежные ресурсы. Уже сейчас всю основную информацию по аренде можно найти на официальном сайте администрации Перми. Позже она будет собрана в «Личном кабинете» землепользователя, разработку которого мы сейчас ведем. Своевременное поступление платежей от аренды в городской бюджет позволит в будущем направлять полученные средства на развитие новых культурных, социальных или инфраструктурных проектов.



Информацию о размере арендных платежей можно получить на gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/arenda_zemlja/razmer_plateja.



Свериться с календарем платежей — gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/arenda_zemlja/data.



Уточнить реквизиты для оплаты аренды можно на gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/arenda_zemlja/rekvizits.



Если у арендаторов возникли дополнительные вопросы по оплате, то необходимо обратиться в отдел администрирования платежей департамента земельных отношений в приемное время: ул. Сибирская, 15, каб. 11, график приема: каждый вторник с 14:00 до 18:00 и четверг с 09:00 до 13:00. Телефон: 212-46-84, 212-54-97.