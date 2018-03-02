Пермские дзюдоистки завоевали медали на первенстве России

15:45 | 4.03.2018

Сегодня, 4 марта, в Смоленске завершается первенство России по дзюдо среди юниоров. Пермский край на нем представляют 9 спортсменов в возрасте до 23 лет.



Первой среди девушек отличилась воспитанница пермской школы дзюдо Дарья Пичкалева. Она стала лучшей в весовой категории 48 кг.



Еще одно золото принесла команде Кристина Шилова. Шестикратная чемпионка России тренируется в селе Троельга Кунгурского района. Бронзовую медаль завоевала воспитанница закамской школы дзюдо Эльвира Камалова.