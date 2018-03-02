Житель Прикамья арестован по подозрению в убийстве соседа

15:31 | 4.03.2018

В Кунгурском районе предъявлено обвинение в убийстве ранее судимому 53-летнему жителю села Калинино, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что в декабре обвиняемый, освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал срок за истязание своей матери, выпивал в гостях у 40-летнего соседа. В ходе застолья сосед упрекнул гостя за совершенные им преступления, что привело к ссоре. Обвиняемый ударил потерпевшего ножом и скрылся с места преступления.



Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.