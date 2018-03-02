Призером регионального чемпионата стал пермский школьный баскетбольный клуб

15:29 | 4.03.2018

В спортивном комплексе «Прикамье» состоялся финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Команда ребят лицея № 1 заняла второе место.



Перед тем как сразиться в финале, парни и девчонки сражались на внутришкольном, муниципальном, дивизиональном и региональном этапах чемпионата школьной баскетбольной лиги этого сезона.



За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Пермского края и представлять свой регион на чемпионате Приволжского федерального округа боролись команды юношей и девушек из Перми, Кунгура и Кунгурского района, Березников, поселка Звездный.



По итогам соревнований бронза досталась двум командам из поселка Звездный, а золотые медали получили команды из Березников. Команда юношей пермского лицея № 1 «Лицей-баскет» заняла второе место.



Победители и призеры получили медали и кубки. Команды — победительницы чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Пермского края в марте отправятся на финал чемпионата Приволжского федерального округа, чтобы попробовать свои силы в борьбе за выход в решающий этап чемпионата — суперфинал, где сильнейшие школьные баскетбольные команды страны будут сражаться за поездку на «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.