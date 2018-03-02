Рубрика: Новости дня
15:27 | 4.03.2018
В Перми готовятся к паводку
Например, в Индустриальном районе в марте, как только наступят благоприятные погодные условия, подрядные организации начнут очистку водоотводных дренажных канав, лотков и водопропускных труб на ул. Оверятской, Верхнемуллинской, Карпинского, Энергетиков и в районе реки Пыж.
Там, где есть ливневая канализация, пройдут работы по очистке ливнеприемных решеток от снега, льда и скопившегося мусора, что позволит избежать скопления талых вод на дорогах. В планах – очистка более 580 ливнеприемных решеток на шоссе Космонавтов, ул. Мира, Стахановской, Карпинского и многих других.
Сейчас подрядные организации должны вывезти максимальное количество снега. Каждый день идут работы по очистке от снега заездных карманов, остановок общественного транспорта, внутриквартальных проездов, тротуаров, дорог частного сектора. Всего за сезон с улиц района вывезено более 40 тысяч кубометров снега.
Противопаводковые мероприятия стартовали и в Ленинском районе. В первую очередь после снегопадов очищают тротуары и проезжую часть. Сотрудники районной администрации проверили 20 торговых центров, автосалоны, автозаправки, строительные площадки, а также административные здания. Скопления снега были в основном обнаружены на парковочных площадях, въездах и тротуарах. Представителей бизнеса ознакомили с выявленными нарушениями для устранения. Контрольный объезд показал, что все снежные кучи вывезены, территории очищены от снега – всего вывезено около 7 тысяч куб. м.
Достаточно и положительных примеров: торговые центры «Колизей», «Спешилов», «Товары Прикамья» и другие вывозят снег своевременно и содержат свои территории в нормативном состоянии.
Экстренные службы тоже готовятся к наступлению весеннего половодья. 22 марта пройдет штабная тренировка по теме: «Действия КЧС города, территориальных органов администрации города Перми, городских служб гражданской защиты, сил и средств городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края в период весеннего половодья», пояснили в Пермском городском управлении гражданской защиты. В ходе тренировки уточнят зоны возможного подтопления в период половодья на основе инженерно-геодезических изысканий, проведут дополнительное обучение действиям при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС в период весеннего половодья, отработают вопросы взаимодействия сил и средств по ликвидации возможных последствий и т.д.
28 марта соберется на заседание комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Перми. Будет рассмотрен вопрос об организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории города.
29 марта экстренные службы примут участие в тренировке по половодью, проводимой ГУ МЧС по Пермскому краю, Центральным региональным центром МЧС (Москва) по условной обстановке, сложившейся на территории Перми.
© «Вечерние Ведомости»
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