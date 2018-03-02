В Пермском крае запустят два спортивных проекта для больных сахарным диабетом

15:25 | 4.03.2018

Вчера, 3 марта, состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и председателя президиума Добровольного физкультурного союза четырехкратной чемпионки России, семикратной чемпионки Европы, двукратной чемпионки мира и двукратного призера Олимпийских игр по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой.



В ходе встречи Максим Решетников и Ирина Слуцкая подписали соглашение о взаимодействии между правительством Пермского края и Добровольным физкультурным союзом граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта.



Глава Прикамья отметил, что для развития и продвижения спорта в регионе необходимо перенимать опыт профессиональных организаций. «В стране есть несколько организаций, которые профессионально занимаются продвижением спорта. У них есть готовые проекты, наработанные технологии. Нам нужно все эти технологии адаптировать и применить на территории края, — обозначил позицию краевых властей губернатор. — Ирина Эдуардовна привезла сегодня несколько проектов, они связаны с занятиями спортом для больных сахарным диабетом. Причем и для взрослых, и для детей. Оба проекта мы планируем запустить на территории Пермского края».



Один из проектов направлен на оказание помощи детям с сахарным диабетом в занятиях спортом, второй — школа скандинавской ходьбы для больных сахарным диабетом. Как отметила председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая, в Московской области работает 10 таких школ, еще несколько будет открыто в регионах страны. «По итогам работы этих школ мы видим, что у людей с сахарным диабетом снижается уровень сахара в крови и вес, улучшается общее состояние, — пояснила И. Слуцкая. — Проект, направленный на занятия спортом детей с диабетом, важен тем, что помогает сохранить нормальный образ жизни. Мы понимаем, что у каждого региона есть свои особенности, поэтому мы проведем в Пермском крае мониторинг, чтобы понять, какие виды спорта оптимальны именно здесь».



В рамках соглашения планируется реализация комплекса мер, направленных на охрану здоровья населения Пермского края, в части профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья человека, поддержания его долголетней активной жизни.