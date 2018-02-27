Пермякам представят новые проекты развития городского пространства

17:50 | 2.03.2018

6 марта в Фестивальном доме откроется интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь — мое будущее». На выставке будут представлены более 20 проектов по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в столице Пермского края.



Наряду с уже известными проектами аэропорта, биопарка, железнодорожного вокзала, набережной, на выставке можно будет увидеть и новые, среди которых «Порт Любимов», «Район Университетский», «Культурный Разгуляй», «Новая Мотовилиха».



Жители города узнают, как будут выглядеть обустроенные парки, скверы и сады, в том числе Балатовский парк, скверы перед гостиницей «Урал», на улице Гашкова и на улице Краснополянской, а также долина реки Егошихи около памятника В. Н. Татищеву в Первогороде и сад им. Н. В. Гоголя на верхней набережной.



Проекты будут представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиаэкранами.



«Мы были рады взяться за такую интересную задачу — рассказать жителям нашего города о его будущем. В экспозиции мы старались показать проекты «в объеме» и дать возможность посетителям представить себя в центре новых улиц, площадей и даже отправить себе привет из будущего», — рассказывает руководитель фестиваля «Пермский период. Новое время» Антон Клепиков.



Выставка будет работать с 6 по 31 марта в Фестивальном доме на эспланаде. Часы работы: вторник — пятница с 18:00 до 21:00, суббота — воскресенье с 12:00 до 21:00.