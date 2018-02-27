В Перми объявлен конкурс на разработку проектов строительства и ремонта двух зданий школ

17:45 | 2.03.2018

«Мы планируем ежегодно вводить в строй одну-две новых или капитально отремонтированных школы», — заявлял ранее глава Перми Дмитрий Самойлов. К сентябрю этого года в Перми откроются два новых корпуса, на тысячу мест каждый, школ № 59 и 42. Сейчас городское управление капитального строительства объявило конкурсы на разработку проектной документации на реконструкцию здания под размещение школы по улице Целинной, 15, в Мотовилихинском районе и строительство нового корпуса гимназии № 3 в Орджоникидзевском районе.



Подрядчику предстоит разработать проект реконструкции пятиэтажного здания площадью девять тысяч кв. метров по адресу: улица Целинная, 15. Проектировщик должен предусмотреть в здании размещение 28 учебных кабинетов, столовой, мастерских, зала борьбы, тиров. На территории нужно будет разместить зону отдыха с устройством малых архитектурных форм, зону спортивного комплекса. На выполнение работ по проектированию подрядчику дается 330 дней с момента заключения контракта.



Новый корпус гимназии № 3 должен быть рассчитан на 800 учащихся. Помимо учебных классов, в здании должны разместиться мастерские, столовая, библиотека, актовый зал на 600 мест и два спортивных зала. Также необходимо спроектировать теплый переход в существующее здание гимназии.



На территории должны разместиться спортивная зона с футбольным полем, полосой препятствий и беговыми дорожками, универсальная игровая площадка с резиновым покрытием и зона отдыха. На разработку проекта дается 300 дней. Строительно-монтажные работы планируется провести в 2019–2020 годах.



Строительство новых школ ведется в рамках проекта главы Перми «Школа на пятерку». Так, в прошлом году после капитального ремонта открылись два учреждения — школа № 112 в Мотовилихинском районе, которая теперь носит название «Город дорог», а также школа № 14 (ранее школа № 73) в Кировском районе, которая нацелена на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году была открыта школа «Мастерград» на 1200 мест в микрорайоне Пролетарский. В 2018 году завершится строительство новых корпусов школ № 42 и № 59.