Рубрика: Новости дня
17:33 | 2.03.2018
Более 6 тысяч жителей Кизеловского угольного бассейна получили консультации выездных врачей
Подводя итоги года реформирования, глава Прикамья отметил, что работа была проведена серьезная. «Самое важное, что мы сделали за год и что люди видят в первую очередь, — построили 8 новых ФАПов. Всего в крае этом году предстоит построить еще 66. ФАПы подключаем к интернету, — сказал Максим Решетников. — Надо сказать, что интернет — это не пустое дело. С ним у врачей КУБа появилась возможность записывать пациентов ФАПов на прием в поликлиники. Сейчас нам важно сделать медицинские услуги доступнее, а пребывание в поликлиниках — комфортнее».
Кроме того, за год у жителей появилась возможность получать результаты анализов и делать расшифровку ЭКГ удаленно, не выезжая в районный центр или в Пермь. По словам губернатора, именно эти возможности «трансформируются в улучшение качества медицинских услуг».
По словам главного врача ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» Андрея Ронзина, в территории раз в неделю начали приезжать узкие медицинские специалисты. Их консультации с мая прошлого года получили более 6 тысяч жителей населенных пунктов Кизеловского угольного бассейна. Еще три узких специалиста: анестезиолог, хирург и травматолог — приезжают в районы КУБа работать вахтами. Как отмечает Андрей Ронзин, кадровый вопрос решается и с помощью целевой подготовки специалистов. Сейчас обучение проходит 21 специалист, по завершении учебы все они приедут работать в медучреждения КУБа.
Также в медучреждениях КУБа был обновлен автопарк. «Полностью заменены машины скорой помощи и закуплено 6 машин для службы неотложной помощи. С 1 марта начался переход к единой системе работы скорой помощи. Начала работу единая диспетчерская служба, а скорые работают по всей территории КУБа и не прикреплены к отдельным участкам», — пояснил Андрей Ронзин.
Кроме того, с мая 2017 года полностью закрыта просроченная кредиторская задолженность медучреждений Кизеловского угольного бассейна. Была приведена в нормативное состояние имущественная база медучреждений, построена новая газовая котельная в Кизеле, которая позволит экономить порядка 100 тыс. рублей в месяц.
По словам депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Григоренко, преобразования системы здравоохранения, которые произошли с мая, уже положительно отразились на медицинском обслуживании жителей территорий. «Объединение больниц КУБа на базе Городской больницы № 4 пошло системе здравоохранения территорий во благо. Без этого здравоохранение этих территорий просто не выжило бы, — отмечает А. Григоренко. — Преобразование происходит достаточно планомерно, все возникающие вопросы решаются. Главная проблема сейчас — это обеспечение больниц КУБа кадрами. Это можно решить за счет программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В совещании приняла участие руководитель Губахинского отделения региональной общественной организации «Многодетные семьи» Татьяна Каранфулова. По ее словам, вопрос нехватки кадров в районе по-прежнему остается острым: «Узких специалистов не хватает, приходится обращаться платно». Также Татьяна Каранфулова обратилась с просьбой помочь приобрести для медучреждений КУБа компьютерный томограф. То оборудование, которое используется сейчас, морально устарело и находится в частной клинике, соответственно, жители района могут получить услугу только платно.
По итогам заседания глава Пермского края основной задачей в сфере здравоохранения этого года обозначил решение кадрового вопроса. Соответствующие поручения были даны министерству здравоохранения Прикамья. Также губернатор Прикамья поручил министерству оказать поддержку в приобретении компьютерного томографа.
Дополнительно к программе «Земский доктор» в 2018 году в Пермском крае начинается реализация программы «Земский фельдшер». В программах могут принять участие врачи и фельдшеры, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек. Участникам программы предусмотрены единовременные выплаты в размере 1 млн руб. — для врачей по программе «Земский доктор» — и 500 тыс. руб. для фельдшеров в рамках программы «Земский фельдшер».
© «Вечерние Ведомости»
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