Балет в тишине. В Перми хореографической школе запретили включать музыку

17:15 | 2.03.2018

Исполняя решение суда, судебные приставы Перми временно запретили хореографической школе использовать музыкальное сопровождение, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа хореографии «Фуэте» расположена на первом этаже жилого многоквартирного дома. Согласно постановлению Дзержинского районного суда, в ходе обучения в школе было допущено использование музыкального сопровождения и звуковоспроизводящего оборудования, нарушающее условия проживания в жилых помещениях.



В суд обратились представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей многоквартирного дома по ул. Связистов, 5. Жильцы жаловались на громкую музыку, ежедневно доносящуюся с первого этажа, из помещений хореографической школы.



Использование звуковоспроизводящего оборудования нарушает право на благоприятную среду обитания и негативно сказывается на самочувствии жителей, поэтому суд признал школу хореографии «Фуэте» виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановления деятельности в части использования музыкального сопровождения сроком на 30 суток.



Судебные приставы Дзержинского района опечатали музыкальное оборудование. Надлежащее исполнение решения суда будет проверяться в течение всего срока административного наказания.