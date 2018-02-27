Сквер в центре Перми будет назван в честь академика Евгения Вагнера

18:16 | 1.03.2018

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Алексей Грибанов, депутаты Владимир Молоковских, Наталья Рослякова, Геннадий Сторожев, Дмитрий Федоров приняли участие в заседании общественного совета по топонимике.



По итогам заседания совета принято решение, что сквер за кинотеатром «Кристалл» на углу улиц Глеба Успенского и Пионерской будет именоваться «Сквер имени академика Евгения Вагнера».



«С удовольствием поддержал эту идею! В этом году исполняется 100 лет со дня рождения талантливого врача и учителя с большой буквы. Мне и моему заместителю Алексею Грибанову посчастливилось учиться в то время, когда ректором Пермского медицинского института был Евгений Антонович Вагнер», - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Сквер, расположенный на пересечении улиц Солдатова и Моторостроителей, будет носить имя Героя Советского Союза, летчика-истребителя Николая Краснова, такую идею от имени жителей озвучил депутат Дмитрий Федоров.



«Жители микрорайона Краснова обратились ко мне с предложением о присвоении скверу имени Героя Советского Союза Николая Федоровича Краснова. Инициативу поддержали общественные организации микрорайона и города. В течение последних двух лет в сквере проводятся работы по благоустройству: установлены скамейки, урны, посажены деревья, установлено освещение на протяжении всего парка. Здесь проходят крупные праздничные мероприятия, сквер становится местом притяжения всех жителей микрорайона, а это более 16 тысяч человек. Совместно с администрацией Свердловского района разрабатывается комплексный план по продолжению работ по благоустройству сквера», - отметил Дмитрий Федоров.



В ходе заседания совета эксперты согласовали идею установки мемориала, посвященного воздушно-десантным войскам России и Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову.



Также на заседании была в целом одобрена идея установки памятного знака в честь 100-летия со дня образования комсомола.



Кроме того, по решению членов совета на памятном знаке «Ордена Ленина» со стороны Органного концертного зала появится новая надпись «За успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном строительстве, в 1967 году Пермская область награждена «Орденом Ленина». Надпись по замыслу инициаторов должна будет органично дополнить надпись со стороны улицы Ленина «За большие успехи в развитии промышленного производства в 1971 году город Пермь награжден «Орденом Ленина». Тем самым на монументе будут отображены заслуги как города, так и региона, награжденных орденами Ленина в разные годы.