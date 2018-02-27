18:07 | 1.03.2018

Сегодня, 1 марта, состоялось оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина.



Присутствовавший на заседании председатель пермского краевого парламента Валерий Сухих подчеркнул: «Президент уделил большое внимание внутренней политике: вопросам создания условий для работы бизнеса, строительства инфраструктурных объектов, формирования комфортных условий для инвестиций в новые производства».



Учитывая, что послание является программой развития страны на ближайшие годы и содержит базовые цели, очень важно, чтобы положения этого документа находили отражение в региональных законопроектах и были реализованы.



Среди важных тем, которые озвучил президент РФ Владимир Путин - сохранение самобытности малых городов и населенных пунктов, развитие сельских территорий.



Резюмируя впечатления, Валерий Сухих отметил: «Хочется также отметить, что все новации в развитии современной экономики не состоятся без поддержки и инициативы населения. Обращение президента адресовано ко всем гражданам России, всем россиянам, проявляющим гражданскую активность, стремящимся к процветанию страны».