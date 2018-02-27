В Перми состоится открытое первенство Пермского края по скалолазанию среди юниоров

17:54 | 1.03.2018

3 и 4 марта на скалодроме МАОУ «Гимназия №2» пройдет открытое первенство Пермского края по скалолазанию среди юниоров.



В соревнованиях примут участие 150 спортсменов из 11 клубов города Перми и Пермского края. Соревнования будут проходить в течение двух дней.



Сильнейшие спортсмены будут выявлены среди мальчиков и девочек по четырем возрастным группам в дисциплинах «Трудность» и «Скорость». Как пояснила организатор соревнований - руководитель клуба «Вертикаль» Полина Ошмарина, призеры сформируют юношескую сборную Пермского края для участия во всероссийских соревнованиях по скалолазанию.



Отметим, развитие массового спорта – приоритетная задача правительства Пермского края. Ранее глава региона Максим Решетников подчеркивал, что и взрослых, и детей нужно приобщать к здоровому образу жизни и организовать для них спортивный досуг. Для этого необходимо наполнять мероприятиями имеющуюся в крае спортивную инфраструктуру.



Проводит соревнования федерация альпинизма и скалолазания Пермского края. Организатором является клуб «Вертикаль» МАОУ «Гимназия №2».



Вход для болельщиков свободный.