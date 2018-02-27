Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая проведет в Перми мастер-классы по фигурному катанию

17:50 | 1.03.2018

3 марта в Перми побывает председатель президиума Добровольного физкультурного союза, четырехкратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая.



В рамках Всероссийской информационно-профилактической акции «Жить, побеждая диабет!» спортсменка проведет два мастер-класса по фигурному катанию для учащихся спортивных школ и для детей с диабетом. Также чемпионка мира примет участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе для людей с диабетом. По завершению мастер-классов будут организованы автограф-сессии.



На мастер-класс по скандинавской ходьбе приглашаются все желающие со своим спортивным инвентарем (скандинавскими палками). Проведет занятие Ирина Касьян – инструктор международной федерации Original Nordic Walking, клуба «Пойдем ходить», тренер Школы скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой.



Мастер-класс пройдет в парке им. Горького, начало – в 14.00.



Мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом пройдет на стадионе «Юность» с 15.00. Инициатором мероприятий выступает Добровольный физкультурный союз, председателем президиума которого является депутат Московской областной Думы, общественный деятель Ирина Слуцкая. Акция поддержана губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и проходит при содействии правительства Пермского края. Федеральным стратегическим партнером акции выступает компания «Ново Нордиск».



Планируется также официальная встреча представителей московской делегации с губернатором Пермского края.