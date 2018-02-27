Рубрика: Новости дня
15:10 | 1.03.2018
В Перми проводится проверка по факту возгорания на предприятии
По предварительным данным, пострадало пять человек, все пятеро госпитализированы, находятся в состоянии различной степени тяжести.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства происшествия, количество пострадавших. Действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
© «Вечерние Ведомости»
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