Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


15:10 | 1.03.2018

В Перми проводится проверка по факту возгорания на предприятии

Утром 1 марта в Кировском районе, в помещении предприятия на ул. Воронежской, произошло возгорание. По этому факту организовано проведение доследственной проверки, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, пострадало пять человек, все пятеро госпитализированы, находятся в состоянии различной степени тяжести.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства происшествия, количество пострадавших. Действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

© «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:47 | 1.03.2018
В Екатеринбурге осудили двух братьев, изнасиловавших и убивших свою подругу

20:04 | 1.03.2018
В мэрии сообщили, какие изменения ждут проблемный перекресток Ленина-Толмачева в Екатеринбурге

18:16 | 1.03.2018
Сквер в центре Перми будет назван в честь академика Евгения Вагнера

18:07 | 1.03.2018
Состоялось оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина

17:54 | 1.03.2018
В Перми состоится открытое первенство Пермского края по скалолазанию среди юниоров

17:50 | 1.03.2018
Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая проведет в Перми мастер-классы по фигурному катанию

17:41 | 1.03.2018
ЖК «Кольцовский» и «Новый Уктус» обещают сдать в 2018 году

17:22 | 1.03.2018
В аварии с грузовиком на Монтажников погиб водитель Daewoo Nexia

16:58 | 1.03.2018
В екатеринбургских школах открыли 305 дополнительных мест для первоклашек

16:34 | 1.03.2018
В шадринских школах отменен карантин, но противоэпидемические ограничения еще не сняты

16:33 | 1.03.2018
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух пропавших подростков

16:07 | 1.03.2018
В Свердловской области прошел форум социальных партнеров РЖД

15:45 | 1.03.2018
Дело свердловских серийных автоугонщиков передано в суд

15:17 | 1.03.2018
ЕВРАЗ КГОК внедрил систему технического зрения на производстве окатышей

15:14 | 1.03.2018
Администрация Екатеринбурга выделит НКО 6,8 млн рублей

15:10 | 1.03.2018
В Перми проводится проверка по факту возгорания на предприятии

14:53 | 1.03.2018
Департамент образования Зауралья закупил дорогостоящую мебель в обход закона

14:46 | 1.03.2018
Глава Департамента здравоохранения Курганской области сравнила показатель смертности в регионе со среднеевропейским. Мы тоже сравнили, но не смертность

14:45 | 1.03.2018
Жителя Богдановича будут судить за изнасилование и побои

14:40 | 1.03.2018
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕЭС-Гарант» в Прикамье презентовали клиентам современные энергоэффективные продукты

14:35 | 1.03.2018
Новый заместитель сити-менеджера Кургана приступил к своим обязанностям

14:23 | 1.03.2018
Средний Урал присоединится к акции «Час Земли»

14:12 | 1.03.2018
Курганские хоккеисты вышли в четвертьфинал Кубка Петрова

14:10 | 1.03.2018
В Перми впервые прошла олимпиада по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения

13:59 | 1.03.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге закроют три станции метро

13:45 | 1.03.2018
Диспансеризация в Зауралье выявила в 2017 году более 400 тысяч случаев заболеваний

13:38 | 1.03.2018
Свердловская полиция объявила о старте акции «Сообщи, где торгуют смертью»

13:37 | 1.03.2018
В Перми наградили победителей и призеров школьных олимпиад

13:27 | 1.03.2018
Приют «Матроскин» приглашает пермяков на кинопоказ в честь Международного дня кошек

13:19 | 1.03.2018
Екатеринбургские студенты передали губернатору «февральские тезисы»

13:05 | 1.03.2018
Кокорин поручил увеличить компенсацию за коммуналку и зауральским медикам

12:58 | 1.03.2018
Юлия Савиновских обжаловала отказ суда вернуть ей детей

12:41 | 1.03.2018
Ресторан «Онегин» проиграл суд бывшему шеф-повару

12:39 | 1.03.2018
В Перми будет раньше начинать работу автобус №36

12:33 | 1.03.2018
В Перми потушен пожар на химическом предприятии

12:19 | 1.03.2018
Завтра в Перми стартует районный этап «Зарницы»

12:14 | 1.03.2018
Евгений Куйвашев улетел в Москву

12:04 | 1.03.2018
Игорь Сапко посетил с рабочим визитом Бардымский район Прикамья

11:56 | 1.03.2018
Свердловские власти скупают документы по истории Демидовых

11:44 | 1.03.2018
6 % екатеринбуржцев сталкивались с паранормальными явлениями, и еще 38 % что-то подозревают

11:31 | 1.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 февраля 2018 года

11:22 | 1.03.2018
Проверка СК не выявила нарушений при начислении зарплаты учителям Звериноголовского района

11:19 | 1.03.2018
Свердловская область присоединится к всероссийскому «Императорскому маршруту» в апреле

10:54 | 1.03.2018
К перевалу Дятлова вылетел вертолет МЧС России

10:44 | 1.03.2018
На Урале стартует V Всероссийская зимняя Универсиада

10:03 | 1.03.2018
33-летнюю екатеринбурженку будут судить за хищение 1,2 тыс. «кубов» газа

09:57 | 1.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 28 февраля 2018 года

09:44 | 1.03.2018
Два последних февральских дня принесли Екатеринбургу 80 % месячной нормы осадков

09:31 | 1.03.2018
Из Екатеринбурга в Бахрейн будут летать самолёты «Уральских авиалиний»

09:23 | 1.03.2018
У «Уральских пельменей» новый директор


Мы в соцсетях





Архив
«    Март      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 