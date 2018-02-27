В Перми проводится проверка по факту возгорания на предприятии

15:10 | 1.03.2018

Утром 1 марта в Кировском районе, в помещении предприятия на ул. Воронежской, произошло возгорание. По этому факту организовано проведение доследственной проверки, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По предварительным данным, пострадало пять человек, все пятеро госпитализированы, находятся в состоянии различной степени тяжести.



Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства происшествия, количество пострадавших. Действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.