Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕЭС-Гарант» в Прикамье презентовали клиентам современные энергоэффективные продукты

14:40 | 1.03.2018

Для их реализации «ЕЭС-Гарант» готов предоставлять заказчикам гибкие финансовые инструменты: энергосервисные контракты и рассрочку.



Пермские энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» провели семинар-презентацию для сервисных организаций, устанавливающих теплосберегающее оборудование в жилых домах, бюджетных учреждениях и промышленном секторе. В рамках мероприятия была презентована линейка современных энергопродуктов: от энергосервисного контракта до услуг в сфере энергосбережения, реализация которых предусмотрена ФЗ № 261 «Об энергоэффективности». В ряду предлагаемых мер — услуги по энергетическому обследованию зданий, установке энергоэффективных технологических систем и обслуживанию общедомовых узлов учета теплоэнергии.



В ходе обсуждения участники семинара смогли задать все интересующие вопросы и получить ответы от специалистов «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕЭС-Гарант» и лидеров в производстве энергосберегающего оборудования — компаний «Данфосс» и ООО «Вило Рус». В случае, если управляющая компания или руководитель социального учреждения заинтересованы в повышении уровня предоставляемых услуг, поставщики ресурсов и оборудования готовы оказывать таким клиентам комплексную поддержку.



Большой интерес собравшихся вызвал проект по установке погодозависимой автоматики — индивидуальных тепловых пунктов, позволяющих экономить до 20 % на потреблении тепла и одновременно в разы повышать уровень услуг отопления и ГВС. При этом исключаются «недотопы» и «перетопы» в межсезонье, горячая вода всегда поставляется высокого качества вне зависимости от времени суток, а отопительный сезон начинается и завершается по желанию жителей.



Со своей стороны, специалисты «ЕЭС-Гарант» предложили подрядным организациям формат сотрудничества в тех ситуациях, когда у заказчика есть интерес к энергоэффективным мероприятиям, но нет возможности единовременно отвлечь на их реализацию собственные средства. В этом случае «ЕЭС-Гарант» готов предоставить гибкие финансовые инструменты. Во-первых, профинансировать приобретение и монтаж современного теплотехнического оборудования предлагается в рамках заключаемого энергосервисного договора. Окупаемость оборудования в этом случае идет за счет достигаемой экономии. Второй механизм — это предоставление рассрочки.



«Если ранее ресурсоснабжающие организации выступали исключительно в роли продавцов теплоэнергии, то сейчас энергетики готовы перейти на качественно новый, партнерский уровень взаимоотношений с клиентами, — рассказывает директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров. — Уже сейчас наши клиенты проявляют интерес к предлагаемым продуктам, направленным на повышение энергоэффективности и уровня комфорта жизни конечных потребителей — населения. В дальнейшем мы намерены расширять представленную линейку, предлагая самые эффективные и современные подходы».