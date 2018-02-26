В Пермском крае упрощён порядок компенсации взносов на капремонт

С 1 марта текущего года подразделения социальной защиты Пермского края начнут приём заявлений об учёте компенсации взносов на капремонт в платежных документах. Платёжные документы будут приходить к жителям региона уже с учетом компенсации. О том, что в его адрес неоднократно поступали просьбы упростить порядок компенсации, сказал на заседании правительства региона губернатор Пермского края Максим Решетников.«Действительно, процедура компенсации у нас была крайне неудобная для пожилых людей: средства возвращались уже после того, как они внесут плату. Мы изменяем порядок: теперь жителям края расходы будут возмещаться автоматически», — пояснил глава региона.В свою очередь министр социального развития Пермского края Павел Фокин отметил, что с 1 марта жители края смогут обратиться в подразделения соцзащиты для выбора удобного для них порядка получения компенсации.Стоит отметить, что обойти длительную процедуру возмещения платежей и получать «платежки» сразу с учетом компенсации платы за капремонт смогут почти 36 тысяч жителей региона в возрасте от 70 лет.Напомним, с 1 января 2016 года пожилые люди в возрасте от 70 до 80 лет получают компенсацию в размере 50 % от взносов на капремонт, а гражданам старше 80 лет компенсируется 100 % взносов.Более подробную информацию об условиях получения компенсации можно найти на сайте Министерства социального развития Пермского края.