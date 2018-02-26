С пятницы темой световых инсталляций на пермской набережной станет деревянная скульптура

17:54 | 28.02.2018

В пятницу, 2 марта, произойдет смена светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет. Пермяки и гости города смогут познакомиться с произведениями пермской деревянной скульптуры из собрания Пермской галереи.



Первую проекцию, темой которой были сказы Бажова, посмотрели более ста тысяч человек. Вторая инсталляция, посвященная пермскому балету, собрала 24 тысячи зрителей.



Третья инсталляция будет посвящена пермской деревянной скульптуре, получившей мировую известность и признание. На сегодня это крупнейшая коллекция православной скульптуры — она содержит около 500 экспонатов. Это памятники XVII — начала XX века, входившие в убранство храмов, церквей и часовен Прикамья. Собрание сложилось в результате музейных экспедиций 1923–1926 годов, организованных Александром Сыропятовым и Николаем Серебренниковым.



В марте зрители перформанса #ЦветСвет увидят изображения ангелов и апостолов, Богоматери и Саваофа, святых Николая Можайского и Параскевы Пятницы из знаменитой коллекции. А видеоэкспозиция покажет фрагменты слайд-фильма о поселениях и храмах, где были найдены экспонаты коллекции.



Новую светомузыкальную инсталляцию можно будет увидеть с 2 марта по 1 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям. Изменилось время показа: теперь перформанс будет проходить в 20:00, 21:00 и 22:00. Время может быть скорректировано с учетом удлинения светового дня.