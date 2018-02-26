Жителя Прикамья накажут за неуважение к суду

17:32 | 28.02.2018

В Кунгуре решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, оскорбившего судью, сообщает УФССП по Пермскому краю.



В Кунгурском городском суде выносили приговор подсудимому, обвиняемому по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 36-летний осужденный, выслушав приговор, остался недоволен назначенным наказанием. Он стал выкрикивать угрозы и оскорбления, содержащие нецензурные выражения, в адрес судьи.



На неоднократные требования судебного пристава по ОУПДС прекратить нарушать порядок в суде мужчина не реагировал. Был составлен рапорт о наличии в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ.



По результатам сообщения о преступлении проведен опрос свидетелей, исследованы обстоятельства произошедшего. Материалы проверки направлены в следственный комитет Кунгура для возбуждения уголовного дела.