В финале чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Пермского края определились победители сезона 2017–2018 годов

17:10 | 28.02.2018

За победу в региональных соревнованиях и путевку на финал чемпионата ПФО боролись лучшие школьные команды юношей и девушек — победители дивизионального этапа Прикамья.



Сезон 2017–2018 гг. стал одиннадцатым для проекта чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Ежегодно количество участников чемпионата неизменно растет. В новом сезоне за право войти в двадцатку лучших школьных баскетбольных команд борются 17 794 команды из 68 регионов Российской Федерации, а также школьники из Монголии и Киргизии. Всего в чемпионате Пермского края в сезоне 2017–2018 гг. приняли участие 4615 юношей и 2370 девушек, 8 команд боролись в СК «Прикамье» за звание лучших из лучших.



Финальные встречи регионального этапа получились упорными и напряженными. По итогам игр среди юношей победу праздновали школьники из березниковской СОШ № 3, выигравшие у сверстников из Перми (команда «Лицей-Баскет» из лицея № 1). Бронза — у школьников из п. Звездный. Среди девушек лучшими стали баскетболистки из команды «Темп» СОШ № 3 Березников. Второе и третье место — у их сверстниц: ШБК «Лидер» (лицей № 1, Кунгур) и ШБК «Гармония» (СОШ п. Звездный).



Победители соревнований отправятся на финал Приволжского федерального округа, где поборются за право принять участие в суперфинале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Одержавшие победу в суперфинале получат главный приз — командную поездку на «Финал четырех» Евролиги, где смогут посмотреть на игры сильнейших клубных команд Европы.



Проект ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» ориентирован на вовлечение как можно большего количества школьников в занятия физкультурой и спортом и является самым масштабным социальным спортивным проектом на территории Российской Федерации. Стоит добавить, что проект чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» впервые стартовал именно в Пермском крае в 2007 году как региональный турнир. Организатор проекта — АНО «ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Спонсором лиги выступает российская энергокомпания «Т Плюс». Отметим, что команды — призеры соревнований в муниципальных районах получают кубки и медали, победители соревнований дивизионов — комплекты профессиональной баскетбольной формы. Все школы-участницы получают также комплект баскетбольных мячей от ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».



«Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» — это прекрасный пример тесного взаимодействия власти, бизнеса и всего спортивного сообщества. Что немаловажно, проект на сегодняшний день вобрал в себя элементы поддержки детского спорта на федеральном уровне, — подчеркивает директор Пермского филиала Группы «Т Плюс» Антон Трифонов. — Таким образом, удается комплексно решать вопросы массового вовлечения молодежи в занятия баскетболом, находить молодые таланты для сборных разных возрастов, а также значительно улучшать спортивную инфраструктуру общеобразовательных школ».