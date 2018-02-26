Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


14:28 | 28.02.2018

В Прикамье в 2018 году более 1000 детей-сирот получат квартиры

Во вторник, 27 февраля, на Совете глав муниципальных образований при губернаторе Пермского края рассматривался вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В регионе с 1 июля прошлого года полномочия по предоставлению квартир детям-сиротам частично переданы муниципалитетам. В целом, по итогам прошлого года на территории Пермского края для детей-сирот приобретено 835 жилых помещений, а новоселье отпраздновали почти 1000 человек (с учетом жилья, приобретенного в 2016 году и переданного сиротам в 2017 году).

Предполагается, что в 2018 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет приобретено более 1000 квартир. В этом году приобретать квартиры будут краевые и муниципальные власти. Для эффективного их взаимодействия созданы межведомственные комиссии. С 2019 года полномочия по предоставлению квартир детям-сиротам будут переданы в муниципалитеты полностью.

Глава Прикамья обозначил необходимость обращать особое внимание на качество и комфортабельность покупаемых для детей квартир: «Нельзя отодвигать на второй план критерии качества и комфортабельности помещений — в квартирах должно быть все необходимое: газ, вода, тепло. Необходимо организовать серьезный контроль процесса приобретения жилья. Для этого предлагаем создать на уровне муниципалитетов специальные приемочные комиссии с участием представителей надзорных органов и профильных министерств. За последнее время мы провели большую работу по повышению качества жилья для детей-сирот, и пускать ее теперь на самотек нельзя».

Первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин в своем выступлении, в частности, рассказал об изменениях, происходящих в этой сфере: «Мы уходим от низкосоциальных анклавов. Для этого ограничиваем количество приобретаемых жилых помещений для детей-сирот в одном доме, подъезде до 25 %. Помимо этого, постепенно увеличиваем минимальную площадь закупаемых квартир: сначала мы увеличили ее до 28 кв. м, а с 1 марта по просьбам муниципалитетов можно будет покупать помещения еще большей площадью».

Особое внимание в ходе обсуждения также было уделено вопросу социального сопровождения детей. По информации министра социального развития Пермского края Павла Фокина, на каждого из детей-сирот в регионе оформлен социальный паспорт, 1259 детей социализированы. «Это значит, что дети трудоустроены, у них есть стабильная заработная плата и нет задолженностей по коммунальным платежам», — пояснил министр. При этом еще примерно 1000 человек в социальной поддержке нуждаются. Сегодня в крае в каждой территории работают социальные участковые. Они оказывают детям-сиротам помощь в обучении, получении профессии, трудоустройстве. Чтобы получить такую помощь, ребенку необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Также министр социального развития пояснил, что краевые власти ищут альтернативные пути поддержки детей-сирот. В частности, в Государственную Думу направлены предложения о совершенствовании законодательства в этой сфере.

© «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:01 | 28.02.2018
В районе перевала Дятлова пропал турист из Екатеринбурга

19:29 | 28.02.2018
Усадьбу Железнова в Екатеринбурге передали в концессию частному инвестору

18:50 | 28.02.2018
Члены Общественной палаты Екатеринбурга выбрали нового председателя

18:46 | 28.02.2018
Жители Екатеринбурга блокируют работу управляющих компаний

18:20 | 28.02.2018
В Прикамье с 1 июля семьи начнут получать выплаты за рождение первенцев

18:11 | 28.02.2018
Анатолий Литовченко отчитался за свою работу в 2017 году

18:09 | 28.02.2018
В Пермском крае упрощён порядок компенсации взносов на капремонт

17:54 | 28.02.2018
С пятницы темой световых инсталляций на пермской набережной станет деревянная скульптура

17:37 | 28.02.2018
Евгений Доринский обвинил медников в хищениях прямо на заседании Свердловского областного суда

17:34 | 28.02.2018
Уральский общественник упрятал мать в психушку?

17:33 | 28.02.2018
Уволившаяся бухгалтер обманула МУП в Верхних Сергах

17:32 | 28.02.2018
Жителя Прикамья накажут за неуважение к суду

17:20 | 28.02.2018
В Курганской области 11-летний мальчик погиб под грузовым поездом

17:10 | 28.02.2018
В финале чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Пермского края определились победители сезона 2017–2018 годов

16:46 | 28.02.2018
Прокуратура заступилась за пенсионерку, которую травмировали в невьянской больнице

16:38 | 28.02.2018
Семь свердловских предприятий получат поддержку от ТПП РФ

16:13 | 28.02.2018
В «офисе» главного полицейского Сысерти проходят обыски

16:01 | 28.02.2018
Грузовик раскурочил Toyota Estima на трассе Шадринск — Миасское

15:58 | 28.02.2018
Александр Левин переизбран на пост председателя Свердловского союза журналистов

15:58 | 28.02.2018
Дело по обвинению смотрителя екатеринбургских кладбищ передано в суд

15:34 | 28.02.2018
В сквере Воинской славы Шадринска установят бронетранспортер и БМП

15:32 | 28.02.2018
Владимир Путин поздравил сотрудницу уральской почты с 90-летием

15:11 | 28.02.2018
В Екатеринбурге задержали группу мошенников в сфере автострахования

14:52 | 28.02.2018
Евгений Куйвашев вошел в топ-10 медиарейтинга по теме ЖКХ

14:34 | 28.02.2018
Все бутсы в гости к нам: Екатеринбург принимает сильнейших футболистов Урала

14:31 | 28.02.2018
Свердловская железная дорога привлекла к перевозке более 37 тысяч тонн грузов

14:28 | 28.02.2018
В Прикамье в 2018 году более 1000 детей-сирот получат квартиры

14:15 | 28.02.2018
«Лыжня России — 2018» пройдёт в Кургане 17 марта

14:13 | 28.02.2018
«Концертный зал без границ» Свердловской филармонии номинирован на премию WSIS Prize-2018

13:50 | 28.02.2018
Екатеринбургский «Дом-улитка» признан объектом культурного наследия

13:30 | 28.02.2018
В суд Березовского передано дело о сожжении мужчины в багажнике автомобиля

13:27 | 28.02.2018
Задержан и доставлен из Армавира в Челябинск подозреваемый в ряде преступлений против жителей Южного Урала

13:06 | 28.02.2018
Антон Баков подумывает установить Колосса Родосского под Косулино

12:57 | 28.02.2018
На Среднем Урале работает 150 киберволонтеров

12:56 | 28.02.2018
Власти Екатеринбурга продолжают борьбу с «гряземесами»: введен новый запрет

12:42 | 28.02.2018
Завтра в Перми пройдет «Танцевальный баттл» для педагогов

12:35 | 28.02.2018
Директора скандально известной школы села Глинское привлекли к ответственности

12:28 | 28.02.2018
В России будет создана система долговременного ухода за пожилыми людьми

12:23 | 28.02.2018
Цех по производству спиртосодержащей жидкости ликвидирован в Челябинской области

12:18 | 28.02.2018
В Кунгурском техникуме-интернате используют уникальные методики образования и реабилитации инвалидов

12:13 | 28.02.2018
Ремонтные работы в прикамском санатории «Ирень» идут с опережением графика

11:58 | 28.02.2018
«Екатеринбург Арену» ввели в эксплуатацию для проведения ЧМ-2018

11:50 | 28.02.2018
Роспотребнадзор установил самых курящих жителей Курганской области

11:36 | 28.02.2018
Роспотребнадзор забраковал 18 % алкогольной продукции в Свердловской области

11:17 | 28.02.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который применил газовый баллончик против полицейского

11:03 | 28.02.2018
Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» начинается уже с 1 марта

10:48 | 28.02.2018
В Зауралье пожары унесли две жизни. СК начал доследственную проверку

10:48 | 28.02.2018
Свердловчанке, не платившей алименты, назначили наказание в виде уборки снега

10:27 | 28.02.2018
Состояние дорог в Свердловской области находится под личным контролем Евгения Куйвашева

10:26 | 28.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 февраля 2018 года


Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 


 