Рубрика: Новости дня
14:28 | 28.02.2018
В Прикамье в 2018 году более 1000 детей-сирот получат квартиры
В регионе с 1 июля прошлого года полномочия по предоставлению квартир детям-сиротам частично переданы муниципалитетам. В целом, по итогам прошлого года на территории Пермского края для детей-сирот приобретено 835 жилых помещений, а новоселье отпраздновали почти 1000 человек (с учетом жилья, приобретенного в 2016 году и переданного сиротам в 2017 году).
Предполагается, что в 2018 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет приобретено более 1000 квартир. В этом году приобретать квартиры будут краевые и муниципальные власти. Для эффективного их взаимодействия созданы межведомственные комиссии. С 2019 года полномочия по предоставлению квартир детям-сиротам будут переданы в муниципалитеты полностью.
Глава Прикамья обозначил необходимость обращать особое внимание на качество и комфортабельность покупаемых для детей квартир: «Нельзя отодвигать на второй план критерии качества и комфортабельности помещений — в квартирах должно быть все необходимое: газ, вода, тепло. Необходимо организовать серьезный контроль процесса приобретения жилья. Для этого предлагаем создать на уровне муниципалитетов специальные приемочные комиссии с участием представителей надзорных органов и профильных министерств. За последнее время мы провели большую работу по повышению качества жилья для детей-сирот, и пускать ее теперь на самотек нельзя».
Первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин в своем выступлении, в частности, рассказал об изменениях, происходящих в этой сфере: «Мы уходим от низкосоциальных анклавов. Для этого ограничиваем количество приобретаемых жилых помещений для детей-сирот в одном доме, подъезде до 25 %. Помимо этого, постепенно увеличиваем минимальную площадь закупаемых квартир: сначала мы увеличили ее до 28 кв. м, а с 1 марта по просьбам муниципалитетов можно будет покупать помещения еще большей площадью».
Особое внимание в ходе обсуждения также было уделено вопросу социального сопровождения детей. По информации министра социального развития Пермского края Павла Фокина, на каждого из детей-сирот в регионе оформлен социальный паспорт, 1259 детей социализированы. «Это значит, что дети трудоустроены, у них есть стабильная заработная плата и нет задолженностей по коммунальным платежам», — пояснил министр. При этом еще примерно 1000 человек в социальной поддержке нуждаются. Сегодня в крае в каждой территории работают социальные участковые. Они оказывают детям-сиротам помощь в обучении, получении профессии, трудоустройстве. Чтобы получить такую помощь, ребенку необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
Также министр социального развития пояснил, что краевые власти ищут альтернативные пути поддержки детей-сирот. В частности, в Государственную Думу направлены предложения о совершенствовании законодательства в этой сфере.
© «Вечерние Ведомости»
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